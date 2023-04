Janus won de Dakar Rally en wordt nog elke dag herkend in de supermarkt

Janus van Kasteren schreef drie maanden geleden historie. Met zijn overwinning op zondag 15 januari was hij de vierde Nederlander die bij de trucks de loodzware Dakar Rally won. En dat heeft hij geweten, want de coureur uit Veldhoven wordt er nog dagelijks mee geconfronteerd.

"Je mag mij best interviewen, maar dat kost tegenwoordig vijf euro per vraag", grapt Van Kasteren. Hij zegt het gekscherend, want Janus is geen man die door zijn succes naast zijn schoenen gaat lopen. "Persoonlijk ben ik niet veranderd, maar de winst in de Dakar Rally heeft wel wat teweeg gebracht. Het heeft mij de nodige bekendheid gegeven."

Op 15 januari werd hij in Saudi-Arabië na zijn zege van podium naar podium gesleept. En hij vierde diezelfde avond in buurstaat Bahrein nog even goed feest met Team de Rooy en de andere Nederlandse deelnemers. "Dat was leuk", zegt Janus terugblikkend. "Maar het mooiste vond ik dat we op Eindhoven Airport met bloemen en spandoeken werden opgewacht door heel veel vrienden, familie en kennissen."

"Diezelfde week was er nog een groot feest", vervolgt de coureur. "Maar daarna ging ik toch weer heel graag aan het werk. Wat overbleef was dat ik gebeld werd met interview-verzoeken voor allerlei blaadjes en YouTube-kanalen. Ik heb er wat gedaan, maar ik heb er ook niet altijd zin in. En nee, de grote, landelijke talkshows zaten er niet bij. Da's misschien best gek, maar dat hoeft voor mij eigenlijk ook niet zo."