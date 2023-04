BBB kiest SGP-burgemeester voor formatie: 'Hij kan partijen samenbrengen'

De BBB heeft burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) van Gouda aangewezen als formateur. Een 'eervolle klus' vindt hij zelf, maar zeker geen makkelijke. Op zijn schouders rust nu de taak om Brabant aan een nieuw bestuur te helpen. "Hij heeft een goed gevoel voor politiek en kan partijen samenbrengen."

De verschillen tussen coalitiekandidaten BBB, VVD, GroenLinks en PvdA zijn groot. Zeker als het gaat om stikstof. Volgens verkenner Sacha Ausems moet de formateur ervoor zorgen dat deze partijen 'in dezelfde werkelijkheid komen'.

Weet Verhoeve eigenlijk wel waar hij ja tegen heeft gezegd? Ja hoor: "Ik vind het ook belangrijk dat alle partijen in dezelfde realiteit werken."

Gouda-Den Bosch

Vrijdagochtend werd de formateur ontvangen op het provinciehuis in Den Bosch. Daar kon hij onder meer kennismaken met BBB-leider John Frenken.

Waarom een SGP-burgemeester uit Gouda? John Frenken: "We denken dat het best kan met iemand van buiten Brabant. Pieter Verhoeve is kordaat, heeft een goed gevoel voor politiek en kan partijen samenbrengen. Dat zijn kwaliteiten die wij zoeken in een formateur."

Staldeadline

Een eerste struikelpunt ligt al op de loer. De BBB eist dat de deadline voor het plaatsen van een emissiearm stalsysteem van tafel gaat. Nu staat deze nog op 1 juli 2024. Lokaal Brabant wil dat ook, maar zegt er geen hard breekpunt van te maken.

Als het aan de VVD en GroenLinks ligt, blijft de deadline staan. De PvdA wil ook dat de doelen blijven staan, maar realiseert zich dat 'hoe langer het duurt, hoe moeilijker dat wordt'. Daarom moet daar snel stevig over worden gepraat, zegt de PvdA.

Eerder zei GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden tegen Omroep Brabant dat ze benieuwd is naar de oplossingen van de BBB om de stikstofdoelen te halen. Daarover wil John Frenken nog geen uitspraken doen.

Boeiende combinatie

De formateur noemt BBB en GroenLinks 'een boeiende combinatie' die past bij de wens van veel partijen dat de grootste partijen het samen moeten proberen. "Laten we werken aan een goede sfeer. Elkaar wat gunnen hoort er ook bij om tot een akkoord te komen waarmee je vooruit kan."

De tweede optie van verkenner Ausems voor een coalitie is BBB, VVD, SP, Lokaal Brabant en een vijfde partij. Daarvoor zijn dus ook BBB en VVD nodig. Maar wat als het niet lukt om die partijen op één lijn te krijgen? "We moeten weten waar precies hun belangen en wensen liggen. Dan pas kunnen we kijken of ze er samen uit komen", zegt de formateur.

Een meerderheid zonder de VVD is voor de BBB vrijwel onmogelijk. Andersom zou de VVD wel zonder de BBB een coalitie kunnen vormen. Maar ook zo'n formatie zal niet makkelijk zijn.