Rai Vloet gaat in hoger beroep tegen straf voor doodrijden 4-jarige Gio

Voetballer Rai Vloet uit Schijndel gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij ontving voor het doodrijden van de 4-jarige Gio Roos. Eerder meldde justitie al dat ze in hoger beroep gaat tegen de straf van 2,5 jaar cel. De advocaat van Vloet zegt tegen BN DeStem dat zij daarom nu zelf ook in beroep gaan.

De advocaat legt aan de krant uit dat hij op die manier wil voorkomen dat de straf onherroepelijk wordt als justitie het hoger beroep intrekt.

De profvoetballer veroorzaakte een ongeluk op de A4 waarbij de kleuter om het leven kwam. De rechtbank in Haarlem legde Vloet 2,5 jaar celstraf op. Het Openbaar Ministerie (OM) had een jaar meer geëist en gaat nu in hoger beroep. Waarom het OM in beroep gaat is nog onduidelijk.

Nabestaanden teleurgesteld

De nabestaanden van de doodgereden Gio waren eerder al teleurgesteld over de straf die Rai kreeg. "Het is pijnlijk", zei de advocaat van de nabestaanden. "De rechter spreekt van oprecht berouw bij Vloet. De nabestaanden hebben dat niet zo ervaren. Vloet heeft ze op de zitting niet eens in de ogen gekeken."

De advocate van de nabestaanden noemde de strafverlaging van een jaar 'erg fors'. "De rechtbank spreekt van roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld. Dan had ze de strafeis van het OM moeten omarmen."

