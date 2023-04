Lies zorgt voor moeder (90) na failliet thuiszorg: 'Dit kan toch niet?'

Negentig jaar oud is Trees, de moeder van Lies Damen. Ze woont nog altijd zelfstandig, in Esbeek. Maar sinds vrijdagmiddag heeft ze een flink probleem, aangezien de Kaatsheuvelse zorgverlener CCC Thuis in Zorg failliet is. Sinds een uur vrijdagmiddag ligt de zorg die deze organisatie leverde stil. Het gevolg? Een acuut probleem voor de tachtig cliënten. "Dit kan toch niet in Nederland?"

"In eerste instantie denk je na dit bericht: och nee, toch! Wat nu?", vertelt Lies, de dochter van Trees. "Het eerste dat je dan wil doen, is met de betreffende instantie contact opnemen. Als dat dan niet lukt, word je een beetje radeloos. Dan denk je ook meteen aan al die andere mensen die nu geen hulp meer hebben. Mensen die bedlegerig zijn, zwaar gehandicapt... Dan denk je: dit kan toch niet waar zijn in Nederland? Dit kan toch niet?!"

"Het zelfstandig wonen gaat harstikke prima, mede door de zorg die ze had."

Haar moeder heeft dagelijks hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze moet twee keer per dag geholpen worden, zowel 's morgens als 's avonds. "Met medicijnen en met de huidverzorging. Ze heeft gordelroos gehad, dus heel veel pijn. En ze heeft nog meer klachten." Toch ging het zelfstandig wonen volgens Lies nog altijd 'hartstikke prima'. "Mede door de zorg die ze had." Na de boodschap van CCC Thuis in Zorg ging Lies zelf op zoek naar een oplossing. Maar die zoektocht is tot nu toe niet geslaagd. "Gelukkig heb ik wel iemand van zorgverzekeraar CZ kunnen spreken en die zegde ons toe dat ze alles in het werk stellen om toch een oplossing te vinden. Zo snel als mogelijk."

"Er zijn ook mensen die helemaal geen kinderen hebben."