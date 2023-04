Steekpartij ging vooraf aan de schietpartij bij woonzorgcentrum

Aan de 'schietpartij' bij een woonzorgcentrum in Waalwijk, is vrijdagavond ook nog een steekpartij vooraf gegaan. Dat meldt de politie. Dat gebeurde tijdens een ruzie. Een 19-jarige man uit Drunen werd gestoken. Een man uit Berkel-Enschot (19) is opgepakt.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie denkt dat de twee ruzie hebben gehad, waarbij de man uit Drunen gestoken werd. Hij raakte daarbij niet gewond. Voor de mishandeling is zaterdag een verdachte opgepakt, de man uit Berkel-Enschot. Of die steekpartij ook te maken heeft met de schietpartij waar onderzoek naar wordt gedaan, is nog niet zeker. Bij het woonzorgcentrum Antoniushof aan het Vredesplein in Waalwijk werden vrijdagnacht schoten gehoord. Daarop gingen agenten naar het plein. Maar er werden geen gewonden gevonden. Wel lagen er vijf kogelhulzen op straat. Nu blijkt dat die kogelhulzen de knalpatronen uit een alarmpistool zijn. Daarmee is in de lucht geschoten en niet gericht op een persoon, blijkt uit onderzoek van de politie.