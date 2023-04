Jongen (9) dood in sporttas in water gegooid: stiefvader opgepakt in Bakel

Een Roemeense man (34) is vrijdagavond aangehouden in Bakel, in verband met de dood van een Roemeens jongetje (9) uit België. De verdachte is de stiefvader van het jongetje, volgens Belgische media. Hij is door de Nederlandse politie opgepakt. De negenjarige jongen, Raul, werd donderdag in het water gevonden van het Houtdok in Gent. Hij was al sinds begin dit jaar vermist.

Het lichaam van het jongetje werd donderdag gevonden in het water, vlakbij de plek waar hij met zijn moeder en zijn zus (11) woonde. Dat meldt het Belgische HLN. Het zusje heeft de plek aangewezen waar de politie moest zoeken naar het lichaam. Het lichaam van het jongetje zat in een sporttas die met stenen was verzwaard en was in het water gegooid. Hoe het jongetje om het leven is gekomen, is nu nog onduidelijk. Volgens de omroep zou het jongetje zijn mishandeld door zijn moeder en haar vriend. Daar zou hij aan zijn overleden, om vervolgens door het stel in een sporttas in het water te zijn gedumpt. De moeder van de jongen werd vrijdag eerder al aangehouden. Diezelfde avond is dus ook de stiefvader opgepakt in Bakel. Er was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de arrestatie van de man. Hij zal maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Dat gaat dan om zijn uitlevering aan België, zo weet de Belgische omroep.