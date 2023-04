Ongeluk verbaast omwonenden Bredaseweg niet: 'Is soms net een racebaan'

Volgens omwonenden is de Bredaseweg soms net een racebaan (foto: Imke van de Laar) De automobilist zou te hard hebben gereden voor de crash op de Bredaseweg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De automobilist reed te hard en was onder invloed van drugs en alcohol (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De schade na het ongeluk is overdag goed zichtbaar Volgende Vorige 1/4 Volgens omwonenden is de Bredaseweg soms net een racebaan (foto: Imke van de Laar)

Het verbaast de omwonenden van de Bredaseweg in Tilburg niet dat er weer een ongeluk is gebeurd. Zondagochtend vloog een auto uit de bocht en reed tegen een huis aan. De man reed te hard en was onder invloed van drugs en alcohol. Volgens buurtbewoners wordt er vaak veel te hard gereden in de straat.

De sporen van het ongeluk zijn nog goed zichtbaar. Op de weg staan zwarte remsporen, stukken van de bumper liggen nog op de stoep en de gevel van het huis is beschadigd. Tijmen Bergen woont om de hoek van de Bredaseweg en bekijkt de schade. "Je kan wel zien dat ze met een noodgang hebben gereden. En dat is niet voor het eerst, dat gebeurt hier vaak." Het is voor Tijmen geen verrassing dat er hier weer een ongeluk is gebeurd. "Het is een stuk waar je flink kan racen. Ik snap dat mensen die drang hebben, maar dan krijg je dit soort ongelukken."

"Ik ontwijk deze weg vaak, ik kom hier liever niet."

Mariëlle Frijters fietst vaak op de Bredaseweg. Maar dat doet ze eigenlijk liever niet meer. "Er wordt hier hard gereden. En het is heel druk. Dus ik ontwijk deze weg vaak, ik kom hier liever niet." Haar man Niek probeert haar aan te vullen. "Als hier boven de 50 gereden wordt..." Maar de rest van zijn woorden zijn niet te horen omdat er een motor voorbij raast. Daarna vervolgt hij zijn verhaal. "De Bredaseweg is een verbindingsweg tussen meerdere grote wegen. Mensen die vanuit de stad komen gaan hier snelheid maken."

"Van mij mag de Bredaseweg wel op de schop, probeer het maar autoluw te maken."