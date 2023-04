Bandenprikker gaat los op hele rij auto's: 'Hij is gek in zijn hoofd'

Twee auto's met een lek gestoken band aan de Mahlerstraat (foto: Omroep Tilburg/Edita Saakian). De vandaal sloeg bij zeker 6 auto's toe op de Mahlerstraat (foto: Omroep Tilburg/Edita Saakian). Deze auto werd twee maanden geleden al toegetakeld (foto: Omroep Tilburg/Edita Saakian). Volgende Vorige 1/3 Twee auto's met een lek gestoken band aan de Mahlerstraat (foto: Omroep Tilburg/Edita Saakian).

Op de Mahlerstraat in Tilburg-Noord heeft een bandenprikker flink toegeslagen in nacht van zaterdag op zondag. Rond tien voor vijf werd bij acht auto's een band lek gestoken. De bewoners van de flat aan de Mahlerstraat zijn er helemaal klaar mee. Ook Hoda haar auto werd te grazen genomen. "Hij is gek in zijn hoofd. Een paar maanden terug was het ook al raak."

Het merendeel van de auto's waarbij de banden lek werden gestoken, staan op de parkeerplaats voor flat aan Mahlerstraat die direct uitkijkt op de Vlashoflaan in Tilburg. De zes voertuigen die er maandagmiddag staan, hebben allemaal een lekke band. Ook een stukje verderop heeft de vandaal toegeslagen.

"Ik schrok mij echt kapot."

Hoda Mazmoud woont in de flat en werkt in de zorg. Ze moest zondagochtend vroeg naar haar werk, maar zag in de haast niet haar band lek was. "Ik wilde wegrijden maar hoorde en voelde meteen een hoop gebonk. Ik schrok me echt kapot." Hoda had het geluk dat de auto van haar man geen doelwit was geworden van de bandenprikker en kon daarmee alsnog op pad. Volgens Hoda was het een paar maanden terug ook al raak aan de Mahlerstraat. Haar auto bleef toen gespaard, maar de auto's van enkele buurtgenoten werden vernield. Een van de toen toegetakelde auto's is nog niet gerepareerd en heeft een kapotgeslagen voorruit, koplamp en spatbord.

"Hij is gek in zijn hoofd."

De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en bij nagenoeg alle bewoners van de flat aangebeld. Hoda heeft geruchten gehoord dat het vermoedelijk om één man gaat die de banden lek steekt. "Hij is gek in zijn hoofd. Ik kan hier echt helemaal niets mee. Dit gaat mij weer tijd en geld kosten." Een autoband kost namelijk al snel 150 euro per stuk en dat is vaak nog zonder de werkkosten en het uitlijnen bij de garage. Bij de auto's voor de flat is telkens maar één band lek gestoken en ook alleen maar aan de kant van de stoep. "Waarschijnlijk heeft de woningcorporatie beelden van de vandaal", zegt Hoda. "Er hangen hier camera's en die moeten het gefilmd hebben."

"Kicken ze erop ofzo?"

Ook de familie Özdemir even verderop in de Mahlerstraat is slachtoffer van de bandenprikker. "We hebben er niets van gemerkt. We hebben we een deurbelcamera, maar die kunnen we net niet ver genoeg richten. We snappen echt niet waarom mensen dit doen, kicken ze erop ofzo?"