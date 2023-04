Verdachte in onderzoek naar dood jongen Gent wil snel naar België

De 34-jarige man die vrijdagavond in Bakel is aangehouden in verband met een onderzoek naar de dood van een 9-jarig kind in Gent, verzet zich niet tegen zijn overlevering aan België. De Belgische autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd. De man werd maandag voorgeleid aan de officier van justitie in Amsterdam.

Hij heeft ingestemd met de verkorte procedure om binnen vier of vijf werkdagen te worden overgeleverd aan België, meldt het Openbaar Ministerie.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de jongen, wiens lichaam donderdag werd aangetroffen in een sporttas, die met stenen verzwaard in het water was gegooid. Het jongetje zou al sinds begin dit jaar vermist zijn. De precieze toedracht van het overlijden wordt nog onderzocht.

Roemenië

De jongen zou uit een gezin komen waar sprake was van mishandeling. De aangehouden verdachte komt uit Roemenië en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Het gaat om de ex-vriend van de moeder van de Roemeense jongen, zegt het Belgische OM.

Verantwoordelijk

De eveneens 34-jarige moeder werd vrijdag al aangehouden. Volgens de vrouw zou de man verantwoordelijk zijn voor de dood van de jongen, meldt persbureau Belga. Maar het onderzoek moet daarover nog meer duidelijkheid brengen.

De man werd maandag met een videoverbinding voorgeleid aan een officier van justitie. In Nederland is het zo georganiseerd dat alle overleveringszaken vanuit Nederland naar een ander land binnen de EU door het Amsterdamse Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC) in behandeling worden genomen.

Later deze week is nog een zitting in de rechtbank, waar de verdachte zijn keuze voor een verkorte procedure dient te bevestigen. De Nederlandse advocaat van de Roemeense man stond zijn cliënt maandag bij tijdens de voorgeleiding.

