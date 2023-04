112-nieuws: brand dak huis Roosendaal • taakstraf geëist tegen Feyenoordfan

05.55

In een containerwoning van de woongroep Skaeve Huse aan de Rueckertbaan in Tilburg is vanmorgen brand uitgebroken. Dit gebeurde even na half zes door nog onbekende oorzaak. De brandweer had het vuur binnen 20 minuten onder controle, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er kon niet worden voorkomen dat de woning uitbrandde. Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in de omgeving waar ze eerst woonden, geregeld overlast veroorzaakten.

LEES OOK: Containerwoning Skaeve Huse uitgebrand, bewoners naar buiten