112-nieuws: felle brand in schuur • vrouw gewond na botsing met broer

23.30

Een automobilist is vanavond laat met zijn auto in het Wilhelminakanaal bij Lieshout beland. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te klimmen en iets voor half twaalf 112 te bellen. De politie kwam met meerdere auto’s op de melding af. Agenten ontfermden zich in eerste instantie over de man. Vervolgens bracht een ambulance hem naar het ziekenhuis. Hij had last van onderkoelingsverschijnselen.

Agenten wisten de auto niet direct te lokaliseren in het water. Uiteindelijk lukte dit wel, waarna een bergingsbedrijf de wagen uit het water wist te halen.