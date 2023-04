Bavaria stopt met productie in Rusland later dit jaar

Bierbrouwer Swinkels uit Lieshout gaat de lokale productie van Bavaria in Rusland stilleggen. Swinkels had vorig jaar al het licentiecontract opgezegd met de Moscow Brewing Company (MBC). Die brouwerij maakt Bavaria-bier voor de Russische markt. Maar vanwege de looptijd van die overeenkomst kon de productie niet eerder worden gestopt. Dat kwam de bierbrouwer op forse kritiek te staan.

"Na opzegging van het lopende contract zijn we tot overeenstemming gekomen om de lokale productie van ons belangrijkste internationale merk, Bavaria, stil te leggen", staat in een verklaring van Swinkels. "Dit betekent dat Bavaria-bier in de loop van het jaar uit de Russische markt zal verdwijnen."

Sancties

Swinkels zegt dat bier niet onder de sanctiewetgeving van de Europese Unie valt. En ook dat MBC niet op de sanctielijst van Russische bedrijven staat. Daardoor mocht het al die tijd 'gewoon' doorgaan met bier produceren.

Het bedrijf uit Lieshout legde na de Russische inval in Oekraïne al wel de leveringen aan Rusland stil. "Maar het eenzijdig afdwingen van een stop van de productie bleek niet mogelijk", stelt Swinkels.

Oorlog financieren

Dat bier van Bavaria na de inval van Rusland in Oekraïne nog steeds in Rusland te verkrijgen was, kwam de bierbrouwer op veel kritiek te staan. Zo zei honoraire consul van Oekraïne Karel Burger Dirven uit Den Bosch dat Bavaria daarmee de oorlog van Rusland financierde. “Het is een morele verplichting voor bedrijven om Rusland te verlaten”, zei Burger Dirven toen.

LEES OOK:

Bavaria wil nu toch de banden met Russische brouwer verbreken

'Bavaria financiert oorlog', zegt consul Oekraïne maar bierbrouwer ontkent