Ossenaar steekt twee basisscholen in brand: 'Ik was boos'

Een 23-jarige man uit Oss heeft in september 2021 brand gesticht bij basisschool Het Baken en de Nicolaassschool 'omdat hij boos was'. Dat blijkt uit een rapport van de psycholoog dat woensdag in de rechtbank van Den Bosch is besproken. De Ossenaar was tijdens het stichten van die branden verminderd toerekeningsvatbaar, stelt het rapport. Daarom eist de officier van justitie tbs met dwangverpleging en zes maanden celstraf.

Als de rechter vraagt of de verdachte inderdaad boos was, fluistert hij. “Ja, ik was boos. Ik heb de schoolbranden gesticht.” Maar een half uur later ontkent de verdachte dit weer. “Ik las bij Omroep Brabant over de schoolbranden”, zegt de man zacht. “Maar ik heb ze niet gesticht.”

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat de 23-jarige verantwoordelijk is voor de schoolbranden. Er is DNA van de Ossenaar gevonden op het hek van de Nicolaasschool en uit telefoongegevens blijkt dat hij tijdens de branden in de buurt van de scholen is geweest.

Ook zou de verdachte later hebben gezegd: “Wacht maar tot ik terug ben. Dan is het niet een school die ik in de fik steek, maar een huis.”

Uit gesprekken met de psycholoog blijkt dat de verdachte een grote fascinatie heeft voor vuur en kampt met een autistische stoornis en een lachgasverslaving. Om herhaling te voorkomen is een tbs-maatregel nodig, meent het Openbaar Ministerie (OM).

Zeven strafbare feiten

Naast de twee schoolbranden die voor veel onrust zorgden in Oss, wordt de 23-jarige van nog vijf strafbare feiten verdacht. De man zou een aansteker uit een auto hebben gestolen om de branden te stichten. Ook zou hij een prullenbak in Oss in brand hebben gestoken.

In augustus 2020 kwam de verdachte ook al letterlijk in aanraking met de politie. Toen maakte hij een dollemansrit door Oss. Hij botste met zijn auto tegen een lantaarnpaal en reed door rood. Diezelfde avond reed hij met 90 kilometer per uur tegen een politieauto. In de auto van de verdachte werden meerdere flessen lachgas gevonden.

“Ik kan voor deze zeven feiten forse gevangenisstraffen eisen, maar dat ga ik niet doen. Zijn verminderde toerekeningsvatbaar straalt van hem af”, stelt de officier die daarom tbs met dwangverpleging eist. Ook wil het OM een gevangenisstraf van zes maanden, als vergelding voor het leed dat de scholen en leerlingen is aangedaan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

