Branden basisscholen Oss: verdachte komt voorlopig vrij

De man (22) die verdacht wordt van brandstichtingen op twee Osse basisscholen, komt vrij. Hij blijft wel verdachte, maar mag de rechtszaak in vrijheid afwachten.

De rechtbank kan niet zeggen op grond waarvan de verdachte zijn proces in vrijheid mag afwachten. Meestal wordt gekeken of de verdachte een gevaar vormt voor zichzelf of de maatschappij.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat het onderzoek nu afronden. Het is nog onbekend wanneer de rechtszaak volgt.

De politie pakte eind september een 22-jarige man uit Oss op voor het in brand steken van een prullenbak aan de Molenstraat. Later werd bekend dat de man ook verdacht werd van het stichten van de branden op Het Baken en de Nicolaasschool.

De man is niet in beeld als verdachte van de brand die in september woedde op de John F. Kennedyschool.

Onrust

Door de verschillende branden ontstond er onrust in Oss. Burgemeester Wobine Buijs vermoedde destijds dat er een pyromaan actief was. Zij riep de inwoners dan ook op goed op te letten en elke verdachte situatie te melden.

