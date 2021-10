‘Dit geeft rust', burgemeester van Oss opgelucht dat pyromaan vastzit

Burgemeester Wobine Buijs vergroot

Burgemeester Wobine Buijs van Oss reageert met opluchting en blijdschap op het nieuws dat een 22-jarige Ossenaar is opgepakt voor diverse branden in de stad. Justitie verdenkt de man die vorige week woensdag werd aangehouden voor in het brand steken van een prullenbak, ook van twee schoolbranden in Oss. "Dit geeft rust en dat is belangrijk."

Onder meer op basis van telefoongegevens denkt het Openbaar Ministerie dat de juiste verdachte in beeld is voor de brandstichting bij basisschool Het Baken aan de Vlasakkers op 25 september en de Nicolaasschool aan de Koornstraat op 29 september. De 22-jarige man is een bekende van de politie en zit sowieso nog twee weken vast.

"Deze meneer echt is gevonden door een tip uit de buurt."

“Dit is een heel mooi signaal”, zei Buijs woensdag voor de camera van Omroep Brabant. “Ik vind het geweldig hoe de politie en het OM hebben samengewerkt én dat deze meneer echt is gevonden door een tip uit de buurt. Dan zie je hoe melden kan helpen.” Na weken van onrust is het sinds de arrestatie van de verdachte rustig in Oss. “Dus wellicht hebben we de goeie opgepakt, ook al is dat aan de rechter”, stipt Buijs aan. “Rust is wat je de stad toewenst en dan met name voor de kinderen, zodat die weer rustig kunnen slapen.”

"Sinds hij is opgepakt is het lekker rustig in Oss."

