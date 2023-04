100 liter GHB en 1000 xtc-pillen in bungalow waar drugs werd gemaakt

In de bungalow op vakantiepark Landal Het Vennenbos in Hapert vond de politie dinsdag 100 liter GHB en drie kilo amfetamine. Ook lagen er 1000 xtc-pillen en was er nog zes liter aan grondstoffen voor de productie van GHB.

Dit laat de politie woensdagmiddag weten. In het huisje werd volgens de politie ‘houtje-touwtje’ drugs geproduceerd. Een 31-jarige man en 29-jarige vrouw uit Oss die in het huisje aanwezig waren, werden dinsdag opgepakt. Ze zitten nog vast. De productielocatie werd ontdekt nadat een medewerker van het vakantiepark door het raam weegschaaltjes en pH-meetstrips op tafel zag liggen. Hij trok aan de bel bij general manager Jeffrey Stultjens. “Ik heb aangebeld en de deur werd opengedaan. Ik zag twee mensen in een setting die niet bij een vakantie past. Ik zag jerrycans en er hing een chemische geur. Toen heb ik meteen de meldkamer van de politie gebeld", vertelde Stultjens woensdagmorgen aan Omroep Brabant. LEES OOK: In bungalow werd houtje-touwtje drugs gemaakt: 'Weegschaaltjes op tafel'