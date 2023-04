In bungalow werd houtje-touwtje drugs gemaakt: 'Weegschaaltjes op tafel'

Weegschaaltjes en pH-meetstrips op tafel en een kapot raam. Bij een medewerker van vakantiepark Landal Het Vennenbos in Hapert begonnen de alarmbellen te rinkelen toen hij dit dinsdagmiddag zag in een bungalow op het park. Het vermoeden van onraad bleek te kloppen, want in het vakantiehuisje werd drugs geproduceerd.

Jeffrey Stultjens is general manager bij Landal Het Vennenbos. Hij kreeg een seintje van een medewerker dat het ‘niet pluis was’ in een van de bungalows op het park. “Het was een rommel in de bungalow. Dat kon je van buitenaf zien. Er lagen weegschaaltjes op tafel en pH-meetstrips. Het was een beetje zoals je in films ziet”, vertelt hij.

"Ik zag twee mensen in een setting die niet bij een vakantie past."

Stultjens ging na het telefoontje van zijn medewerker naar de bungalow toe. “Ik heb aangebeld en de deur werd opengedaan. Ik zag twee mensen in een setting die niet bij een vakantie past. Ik zag jerrycans en er hing een chemische geur. Toen heb ik meteen de meldkamer van de politie gebeld.” Waar je misschien zou verwachten dat de verdachten het op een lopen zouden zetten, bleek het tegendeel. Volgens Stultjens waren de man (31) en vrouw (29) uit Oss heel rustig en wachtten ze geduldig af tot de politie er was. “De politie heeft ze gearresteerd en daarna is de hulp ingeroepen van de brandweer, om metingen te doen. Daarna kwam de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) om het lab te ontmantelen.” Een politiewoordvoerder laat woensdagmorgen weten dat het niet om een groot drugslab ging. Er werd ‘houtje-touwtje’ geproduceerd. In totaal vond de politie 100 liter GHB, 1000 xtc-pillen, drie kilo amfetamine en zes liter aan grondstoffen voor de productie van GHB. De mensen verbleven sinds zaterdag in het huisje. De man en vrouw zouden een kindje hebben, maar dat was niet in de bungalow aanwezig toen het lab werd ontdekt.

"We hebben gedaan wat we kunnen doen."

