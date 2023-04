Laatste kans op beloning van 250.000 euro voor tip over verdwijning Germa

Mensen die een tip hebben over de verdwijning van Germa van den Boom in 1984 hebben nog tot middernacht om zich te melden. Tot 12 uur donderdagavond levert de gouden tip nog 250.000 euro op.

Germa van den Boom was negentien jaar toen ze in 1984 vermist raakte. Ze was voor het eerst een weekend alleen thuis in Nieuwendijk en op zaterdag 28 juli ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem.

Een buurjongen zette haar rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar ouderlijk huis. Germa had hem nog verteld dat ze het best eng vond om alleen thuis te zijn.

In het huis vond de politie sporen van een ruzie. Op de keukenstoelen werden kleine bloedspatjes gevonden en op de trapleuning lag ook bloed. Van Germa ontbrak ieder spoor.

Sinds de verdwijning van Germa van den Boom zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Naast het onderzoek in 1984 heeft zich jaren later ook een zogeheten coldcaseteam over de zaak gebogen.

En in 2017 was er extra aandacht voor de zaak in een speciale themamaand van de politie, waarbij gezocht werd naar langdurig vermiste mensen.

