Germa danste nog op 'Wake Me Up Before You Go-Go' en toen verdween ze

Politie en justitie geven niet op in de zoektocht naar de vermiste Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Het is 38 jaar geleden dat ze spoorloos verdween maar er komen nog steeds tips binnen: de afgelopen maanden zelfs meer dan 200. De speurders lijken iedere kans aan te grijpen om aandacht te vragen voor de mysterieuze zaak. Nu hebben ze er een podcast over gemaakt.

Die podcast van het openbaar ministerie (OM) maakt een reis terug in de tijd naar het uitgaanscentrum van Gorinchem, in de zomer van 1984. De 19-jarige Germa was voor het eerst een weekend alleen thuis, haar ouders waren naar familie in Hengelo. Germa ging zaterdagavond 28 juli met haar vriendinnen naar de disco in Gorinchem. In de Top 40 stond Wham bovenaan met het nummer ‘Wake me up before you go go’.

Op de stapavond kwam ze haar buurjongen tegen. Die gaf haar een lift en zette haar rond twee uur 's nachts af bij het ouderlijk huis aan de Dwarssteeg in Nieuwendijk.

Televisie

Die nacht zat Nederland massaal voor de televisie want in Los Angeles werden de Olympische Zomerspelen feestelijk geopend. En in diezelfde nacht werd de zus van Germa voor het eerst moeder.

Zondagochtend verscheen Germa niet in de kerk. Haar ouders belden tevergeefs naar huis, ze gingen zich zorgen maken en keerden terug. Forensisch onderzoek kwam pas laat op gang en leverde wat bloedspatjes op in huis maar: geen enkel beeld van wat er kan zijn gebeurd, geen verdachte, geen spoor zelfs. Wel tips.

Bed

Officier van justitie Paul Emmen leidt het onderzoek. Hij waarschuwt tipgevers om niet alles vooraf in te vullen. “Alles kan relevant zijn”. Bij politie en justitie houden ze rekening met allerlei scenario's. Zo is er altijd vanuit gegaan dat Germa kort na het stappen verdween, zaterdagnacht. Dat kwam omdat haar bed onbeslapen was. Maar ze kan ook pas zondag overdag zijn verdwenen. “We weten het gewoon echt niet. We weten het niet zeker,” zegt Emmen.

Typemachine

De podcast dook in het enorme archief dat de politie aanlegde over de zaak: 35 archiefdozen verdeeld over vijf planken. "Heel veel papierwerk, behoorlijk vergeeld. Heel het dossier is ook gescand. Typemachinewerk maar er zitten ook handgeschreven stukken in”, zegt Annemieke Los van het cold caseteam Ook het proces verbaal van de vermissing zit er in. Maandag 30 juli, 08.20 uur. Het telefoontje van de vader van Germa aan de rijkspolitie.

Daarna was de zaak nooit echt uit het nieuws. “Er zijn 1500 tips door de jaren heen binnengekomen”, zegt Annemieke Los. Zo veel tips, die heeft officier van justitie Emmen ook niet zelf allemaal een voor een bekeken. Nu bladert hij er doorheen. Zijn oog valt op een tip van een man. Die zat in 1989 naar een Duitse televisiezender te kijken en zag een meisje dat op Germa leek. De recherche vroeg een videoband op maar het bleek loos alarm. En zo zijn er nog talloze verhalen die niks opleverden.

Kwart miljoen

In oktober werd een kwart miljoen euro uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation. Daarna kwamen ruim 200 uiteenlopende tips binnen. Over uitspraken van andere mensen, mogelijk vindplaatsen, paranormale tips.

Iedereen die wat denkt te weten heeft nog tot 20 april om bij te dragen aan het onderzoek. Daarna vervalt het tipgeld van 250.000 euro. Tips blijven daarna gewoon welkom.