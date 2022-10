Zus van vermiste Germa: 'Haar terugvinden is voor onze familie cruciaal'

Conny Langerak hoopt met hulp van de Peter R. de Vries Foundation eindelijk te achterhalen waar haar jongere zusje is gebleven. Germa van den Boom uit Nieuwendijk wordt al 38 jaar vermist. Aan tafel bij talkshow Jinek deed ze donderdag haar verhaal. “Ik heb niet meteen de illusie dat we haar levend zullen terugvinden. We willen haar lichaam vinden want met deze onzekerheid is niet te leven."

Lobke Kapteijns Geschreven door

Donderdag maakte de Peter R. de Vries Foundation bekend dat ze een beloning uitlooft van 250.000 euro voor de gouden de tip die ertoe leidt dat Germa wordt teruggevonden. Ze verdween in 1984 na een avond stappen in Gorinchem. Conny woonde op dat moment al een jaar niet meer thuis. In de nacht waarop Germa verdween, beviel zij van haar oudste dochter. Het hartverscheurende nieuws van de verdwijning werd haar pas twee dagen later verteld door familieleden. Om de kraamvrouw te sparen en in de hoop dat Germa snel terug zou komen. “Het eerste wat ik dacht: dit is zo fout, dit is zo erg. Ik had de neiging om het weg te houden. Het kwam wel binnen, ik ontkende het niet maar ik dacht meteen: ik moet er zijn voor m’n kind, zorgen dat ik op de been blijf, dat onze dochter een normaal leven krijgt.” Het bleek een overlevingsstrategie.

“Haar terugvinden en haar een plekje kunnen geven, dat is voor onze familie cruciaal.”

Na tien jaar van overleven, kwam het feit dat haar zusje spoorloos was pas écht bij haar binnen. “Er gebeurt zoveel. Er wordt gezocht. Er is een hoop media-aandacht. Er komt zoveel binnen. Dan is het op. Dan besef je pas echt hoe gruwelijk het is. Je kunt niet leven met onzekerheid.” Telkens vraagt de familie zich weer af wat er is gebeurd, waar ze is en met wie ze is meegegaan. Ze kunnen niet stoppen met aandacht vragen voor haar vermissing. “Haar terugvinden en haar een plekje kunnen geven, dat is het belangrijkste. Dat is voor onze familie cruciaal.”

“We moeten ermee leven, ik neem het naast me mee."