Emily schrijft aan dader die tante Germa liet verdwijnen: 'Zeg waar ze is'

Heidi en Emily Langerak hebben hun tante Germa nooit gekend. Heidi werd geboren op de dag dat Germa van den Boom uit Nieuwendijk vermist raakte. Emily was toen nog niet geboren. Toch heeft de vermissing van hun tante hun leven getekend. Als ultieme poging om haar tante heeft Emily een persoonlijke brief geschreven aan de dader achter de verdwijning: "Ik vergeef jou het zwijgen als je vertelt waar ze is."

De jonge vrouw (19) verdween in 1984 na een avondje stappen in Gorinchem. Het groepje waar ze bij was, bezocht de discotheken Meddox en Carrousel.

Tijdens het stappen kwam Germa de buurjongen tegen. Die zette haar zaterdagnacht rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Op maandag zou ze beginnen aan haar vakantiebaantje in een bejaardencentrum in Werkendam, maar kwam ze nooit opdagen.

De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van 250.000 euro voor de gouden tip die leidt naar het terugvinden van Germa. Op 20 april stopt het tipgeld. In de talkshow KRAAK van Omroep Brabant deden de zusjes nog eenmaal een emotionele oproep aan de onbekende dader: "Vertel ons waar Germa gebleven is."

Tot nu toe kwamen 250 tips over de vermissing van hun tante binnen. De gouden tip zit er echter nog niet bij. De dader hoeft geen straf, benadrukt Emily. “Wij willen gewoon weten wat er met Germa gebeurd is en waar haar lichaam nu is. In 2016 is onze opa, de vader van Germa overleden. Ik heb hem toen beloofd dat we blijven proberen haar te vinden. We blijven aan die boom schudden en vechten voor haar thuiskomst.”

De dader vergeven is moeilijk. “Maar ik wil dit dat oprecht doen. Maar de dader moet wel nu praten”, zegt de geëmotioneerde Emily die een brief schreef aan de dader, die ze ook voorlas in KRAAK.

Lees hieronder de brief die Emily geschreven heeft:

Aan jou,

Maandagochtend 30 juli 1984 moet mijn opa het moeilijkste telefoongesprek van zijn leven plegen. Hij moet aan de politie vertellen dat hij zijn dochter Germa nergens kan vinden. Een ware nachtmerrie voor elke ouder. Deze verschrikkelijke nachtmerrie houdt al 38 jaar aan. Al die tijd geen antwoord op de vragen die wij hebben. Terwijl die antwoorden er wel moeten zijn!

De wanhoop, boosheid en verdriet, het heeft ons voor het leven getekend. En waarom? Wat is er gebeurd of juist niet gebeurd dat het leven van Germa voor lange tijd al een vraagteken is? Waarom is haar voor altijd de stilte opgelegd?

Wie of wat heeft jou het recht gegeven om al zo lang te zwijgen?

De stilte is gekmakend en lange tijd ben ik zo kwaad geweest. Het woord 'vergeving' niet kunnen uitspreken. Maar nu wil ik dat wel doen. Ik vergeef jou het zwijgen als je vertelt waar ze is. Ik vergeef het jouw omgeving, jouw familie als ze meer van dit alles wisten. Ik vergeef het jou zodra ik mijn kinderen kan vertellen dat Germa een van de mooiste sterren aan de hemel is.

Vertel ons alsjeblieft waar ze is en ik spreek de woorden van vergeving uit wanneer ik Germa voor de eerste en laatste keer mag groeten.

Dag lieve Germa, eindelijk ben je thuis.

