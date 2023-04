Grote dumping van vaten en jerrycans met drugsafval in het buitengebied

In het buitengebied van Tilburg is donderdagochtend een flinke dumping van waarschijnlijk drugsafval ontdekt. Tientallen vaten en jerrycans liggen door elkaar in het gras aan de Schoorweg. Sommige vaten lekken.

Een wandelaar ontdekte de grote hoeveelheid vaten donderdagochtend en waarschuwde de politie. De brandweer is er ook om metingen te verrichten. Brandweermensen hebben enkele vaten rechtop gezet om te voorkomen dat er meer vloeistoffen uit lekken. De dumpers zijn overduidelijk niet zachtzinnig te werk gegaan bij het lozen van de jerrycans en vaten. Ze liggen naast, maar ook op elkaar en ondersteboven. De Schoorweg is een doodlopende straat, waar zeker in het donker weinig tot geen mensen komen. MDMA-lab

Op een steenworp afstand van deze dumping werd in 2021 een MDMA-lab ontdekt in een loods. Dat gebeurde in dezelfde straat. Dit drugslab zat in een verborgen ruimte en werd ontdekt nadat iemand in de buurt een vreemde lucht rook.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.