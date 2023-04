Kater Ties was een jaar zoek, maar nu is hij weer terug bij zijn baasjes

Kater Ties is na ruim een jaar weer terug bij zijn baasje in Koolwijk, bij Oss. Het dier werd gevonden bij het ABC Restaurant in Velp en de chip wees uit waar het dier vandaan kwam.

Waar kater Ties het hele jaar is geweest, is een raadsel. Maar het moet een hele reis zijn geweest, weten medewerkers van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost. Geen staart

Op Facebook is te lezen dat twee jongeren op de fiets woensdagnacht bij het ABC restaurant in Velp een kat op het fietspad zagen zitten. De kater begon hen te volgen. En wat ze vreemd vonden: het dier had geen staart. Medewerkers van de dierenambulance kwamen het beestje ophalen en hebben de kater van de weg gehaald. De chip van de kater kon worden uitgelezen. Toen bleek dat hij Ties heet en thuis hoort bij een gezin in Koolwijk. Dat ligt tussen Berghem en Herpen, zo’n tien kilometer verderop. Zijn baasjes en zusje zijn dolblij dat hij weer thuis is, zo is te lezen.