Dit is waarom Corry Konings dé koningin is van de jaren zeventig

In het hele decennium van de jaren zeventig, stond er niemand zo lang in de Top 40 als Corry Konings. Met haar joekel van een hit 'Huilen is voor jou te laat' uit 1970 stond ze maar liefst 41 weken achter elkaar in de hitlijst. Een absoluut record, dat tot ver in het nieuwe millennium stand hield. En het is tot op de dag van vandaag het enige Nederlandstalige lied dat dat presteerde.

Overal waar Konings optreedt, moet ze het nummer nog steeds zingen. “Ik heb het eens niet gezongen, toen kwamen mensen aan het einde van de avond naar me toe: wil je het nog eens zingen?” vertelde de zangeres uit Berkel-Enschot eens in een aflevering van Top 900 TV. “Het blijft nog steeds een lied dat niet weg te denken is. Iedereen zingt het mee zonder na te denken.”

Ontdekt door de lokale platenbaas

Toen ze een jaar of 16 was, werkte Corry bij de een kapper in Sint Willebrord en had ze al aan een paar talentenjachten meegedaan. Ze zong ook bij het bandje de Mookers toen de lokale platenbaas een cassettebandje van haar wilde: hij wilde haar stem aan Pierre Kartner laten horen. Dat bleek een gouden stap: Kartner ging liedjes voor haar schrijven. Het was het begin van Corry en de Rekels.

Dat bandje bracht eind 1969 twee bescheiden hitjes voort: 'Vaarwel, Ik zal geen traan om je laten' en 'Mijn stil verdriet'. Maar in april 1970 kwam de echte klapper: toen 'Huilen is voor jou te laat' werd uitgebracht. Het nummer schoot de Top 40 in en kwam daar de rest van het jaar niet meer uit.

Pas in januari ’71 verdween het nummer weer uit de lijst. Toch heeft het lied nooit op nummer één gestaan, de hoogst behaalde plek werd nummer vijf. Er zijn maar twee liedjes die sinds het begin van de hitlijst langer in de Top 40 hebben gestaan: Pharrel Williams met 'Happy' (47 weken) en Lewis Capaldi met 'Someone you loved' (42 weken).

Na 53 jaar nog actueel

Muziekredacteur Edwin van Loon, hij werkt bij de radio van Omroep Brabant, onderschrijft het succes. “Het raakt mensen nu nog steeds”, verklaart hij. “De tekst is nog steeds actueel, zelfs 53 jaar later.” Konings domineerde de jaren ‘70 met haar liedjes. Die Pierre Kartner ook na het eerste succes voor haar bleef schrijven.

