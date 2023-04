Eindhoven Airport verwacht drukte, maar dit jaar geen urenlange rijen meer

Mensen die dit jaar naar hun vakantiebestemming vliegen vanaf Eindhoven Airport, hoeven niet te vrezen dat zij hun vlucht missen door personeelsproblemen. Dat zegt een woordvoerder van het vliegveld. “Er zijn meer beveiligingsmedewerkers aangenomen om de zomerdrukte goed te kunnen verwerken. Het zal op bepaalde momenten druk zijn. Maar de doorlooptijd is naar verwachting acceptabel zodat reizigers hun vlucht halen.”

Wie vorig jaar in de drukke vakantiemaanden vanaf Eindhoven Airport vloog, kan zich de lange wachtrijen vast nog herinneren. Op sommige momenten reikten die zelfs tot ver buiten de terminal. Veel gefrustreerde passagiers misten zelfs hun vlucht.

De belangrijkste reden was een groot tekort aan beveiligingsmedewerkers op het vliegveld in tijden van nationale krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor waren vaak te weinig security lanes bemand. Juist op het moment dat Nederland weer massaal op vakantie ging na de coronacrisis.

Maar die toestanden behoren volgens Eindhoven Airport tot het verleden. Dat zegt een woordvoerder na vragen van Omroep Brabant.

Beveiligingspersoneel

“We hebben extra beveiligingscapaciteit om de zomerdrukte goed te verwerken. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar hebben we zo’n 25 procent meer beveiligersuren voor de controles beschikbaar”, stelt de voorlichter.

Alleen al dit jaar nam het bedrijf dat de beveiliging regelt, 52 extra mensen aan. Volgens Eindhoven Airport worden dat er 75. Dit komt mede door hogere lonen en extra toeslagen.

Vakbond FNV erkent dat het beter is geregeld voor beveiligingspersoneel dan eerder. Al maken sommigen zich zorgen, bijvoorbeeld als er zieken zijn. Vakbondsman Jaap de Bie: "Bij ervaren personeel is de werkdruk hoog. Er werken nu veel nieuwe mensen, wat de snelheid waarmee mensen door de scanstraat gaan, niet ten goede komt."

Bagageteams

Daar waar beveiligers erop vooruit zijn gegaan, zijn er volgens De Bie wel zorgen bij bagage-afhandelaren en platformmedewerkers. Die salarissen zijn minder hard gestegen.

Eindhoven Airport zegt dat er onder de afhandelaars nog vacatures zijn. Maar volgens Viggo, het bedrijf dat dit regelt, zijn alle teams inmiddels juist op volle sterkte. "We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de bezetting op orde te krijgen en dat is gelukt", zegt een woordvoerder van Viggo. "We hebben er alle vertrouwen in dat we de piekmomenten aankunnen."

'Kom niet te vroeg'

Toch kunnen vakantievierders te maken krijgen met wachtrijen, denkt Eindhoven Airport. “Het zal op bepaalde momenten druk zijn. Er kunnen rijen ontstaan in de mei- en zomervakantie. Maar de doorlooptijd is naar verwachting acceptabel zodat reizigers hun vlucht halen”, laat een woordvoerder weten.

Volgens haar kunnen passagiers daar ook zelf iets aan doen. Zo kwamen veel mensen vorig jaar veel vroeger naar het vliegveld, omdat ze er zeker van wilden zijn hun vlucht te halen. Hierdoor ontstonden nog langere rijen en misten mensen alsnog hun vlucht.

Eindhoven Airport adviseert mensen daarom 2,5 uur voor de vlucht bij het vliegveld te zijn. Daar waar Schiphol inmiddels zogenoemde tijdsloten hanteert om binnen te komen, is dat in Eindhoven nog niet het geval.

430 vluchten

Tijdens de twee weken durende meivakantie verwacht het vliegveld zo'n 430 vertrekkende vluchten per week te hebben.