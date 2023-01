Meer reizigers voor Eindhoven Airport, maar minder dan voor corona

Er reisden afgelopen jaar 6,3 miljoen passagiers via Eindhoven Airport. Een enorme toename in vergelijking met coronajaar 2021 toen de luchthaven 2,7 miljoen reizigers ontving. Toch zijn het er nog altijd minder dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. In dat jaar lag het reizigersaantal op 6,7 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de luchthaven maandag naar buiten bracht.

Afgelopen jaar kwam Eindhoven Airport vooral in het nieuws door lange rijen die ontstonden door onder meer een tekort aan security-personeel. Terugkijkend noemt de luchthaven het dan ook 'een uitdaging' reizigers de service te bieden die zij mogen verwachten. Eindhoven Airport zegt dat het personeelstekort vooral in het voorjaar en de zomer van vorig jaar tot problemen leidde. Naar eigen zeggen zijn sindsdien een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo kregen reizigers van wie hun vlucht als eerste vertrok bijvoorbeeld voorrang bij de veiligheidscontrole. Toch ontstonden er ook later in het jaar nog problemen. Zo waarschuwde vakbond FNV in december nog voor chaos op de luchthaven. Op haar website geeft de luchthaven aan dat het ook nu nog druk kan zijn. Ze vraagt reizigers daarom 'wat extra geduld te hebben' en 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn.