Eindhoven Airport betaalt 750.000 euro aan claims voor gemiste vluchten

Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro uitgekeerd aan mensen, die vorig jaar hun vlucht misten door lange wachtrijen bij de security. Dat laat een woordvoerder van het vliegveld desgevraagd aan Omroep Brabant weten. In totaal hebben zo’n 1700 mensen om een schadevergoeding gevraagd.

Veel mensen die vorig jaar in de vakantiemaanden vanaf Eindhoven Airport vlogen, kregen te maken met ellenlange wachtrijen. 'Ongekende drukte', noemt het vliegveld dat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag. Op sommige momenten stonden er rijen tot ver buiten de terminal van de luchthaven. Meer dan eens misten gefrustreerde passagiers hierdoor een vlucht naar de vakantiebestemming.

Een belangrijke oorzaak was het grote tekort aan beveiligingsmedewerkers op het vliegveld in tijden van nationale krapte op de arbeidsmarkt. Juist op het moment dat Nederland weer massaal op vakantie ging na de coronacrisis.

Meeste toegewezen

Om gedupeerden tegemoet te komen, besloot Eindhoven Airport in augustus financiële compensatie te bieden. Reizigers die hun vlucht misten door het personeelstekort op de luchthaven konden zich melden door online formulieren in te vullen. Volgens het vliegveld was de regeling bedoeld voor passagiers ‘die nergens anders terecht kunnen’ met hun claim. Bijvoorbeeld omdat een luchtvaartmaatschappij of verzekering niet over de brug kwam.

Van de in totaal 1700 ingediende claims zijn er inmiddels 1500 afgehandeld. De meeste zijn toegewezen, meldt Eindhoven Airport. Daar is zo’n driekwart miljoen euro mee gemoeid. Eindhoven Airport betaalt dit bedrag uit de eigen reserves. Volgens een woordvoerder worden de resterende 200 claims binnen enkele weken afgerond.

'Niet aansprakelijk'

Het vliegveld geeft aan formeel niet aansprakelijk te zijn voor de geleden schade. “Maar we willen onze reizigers niet in de steek laten”, staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag.

Reizigers hadden recht op een compensatie als ze minstens 2,5 uur voor vertrek aanwezig waren bij het vliegveld en tóch hun vlucht misten. Passagiers moesten dat aantonen met bijvoorbeeld parkeertickets, WhatsApp-berichten of foto's waaruit blijkt dat ze daadwerkelijk zo vroeg waren.

Wachttijd acceptabel

Gedupeerden konden een vergoeding vragen voor kosten die ze hadden gemaakt bij het omboeken van een vlucht. Maar ook voor uitgaven om op een andere manier naar de bestemming te reizen en kosten aan bijvoorbeeld eten of drinken tijdens het wachten op een latere vlucht.

Eindhoven Airport verwacht dat de compensatieregeling dit jaar niet nodig is. “Er zijn veel meer beveiligingsmedewerkers aangenomen om de zomerdrukte goed te kunnen verwerken”, zegt een woordvoerder van het vliegveld. “Het zal op bepaalde momenten druk zijn. Maar de doorlooptijd is naar verwachting acceptabel zodat reizigers hun vlucht halen.”

Schiphol

Ook Schiphol, dat eigenaar is van Eindhoven Airport, riep vorig jaar een compensatieregeling in het leven. Daar dienden 8.300 mensen een schadevergoeding in voor het missen van hun vlucht.

Dat zijn er veel meer dan in Eindhoven, omdat via dat vliegveld meer mensen reizen. Hoeveel geld Schiphol heeft uitgekeerd, wordt niet specifiek in diens jaarverslag vermeld.

