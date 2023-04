Chris werd onterecht beschuldigd van diefstal uit geldkas van veteranenclub

Ruim 54.000 euro zou oud-penningmeester Chris Planje de afgelopen jaren hebben gestolen uit de clubkas van veteranen- en militairenvereniging Ouwestomp uit Den Bosch. Dat beweerde de voorzitter van Ouwestomp in juni 2021. Maar het Openbaar Ministerie komt nu tot de conclusie dat Planje geen geld heeft verduisterd, tot grote opluchting van de oud-penningmeester.

Sinds zijn aanhouding in juni 2021 hield Chris Planje zijn mond dicht over de beschuldiging. “Ik heb gezwegen in alle talen. Totdat het OM zijn besluit heeft gevormd. En dat is nu, twee jaar later”, zegt Planje. “Maar ik wist al die tijd dat ik onschuldig was.”

Een paar dagen na de aanhouding van Planje vertelde de voorzitter van de stichting dat Planje een ‘aanzienlijk geldbedrag’ zou hebben gestolen uit de kas. Nu blijkt dat het om 54.000 euro zou gaan. “De voorzitter had elk bedrag dat ik de afgelopen jaren heb gepind met het geld van de stichting opgeschreven. Dan kom je op dat bedrag. Hij vertelde de politie dat ik voor privézaken pinde”, zegt Planje. “Maar dat is niet het geval.”

Opvallende transacties

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zag de politie inderdaad opvallende transacties waarbij geld van de stichting werd uitgegeven. Maar duidelijke afspraken over de uitgaven van de stichting waren er niet. Mede daardoor kan justitie niet zeggen of er sprake is van strafbare verduistering. “Er werden door de verdachte ook bedragen van zijn rekening naar de stichting overgemaakt. Het beeld is ontstaan dat Planje een soort ‘wandelende kas’ van de stichting is geweest”, legt een woordvoerder van het OM uit.

Het Veteranen Ontmoeting Centrum Ouwestomp is een thuisbasis voor oudgedienden van Defensie. Bij het centrum hoort ook een museum met spullen gerelateerd aan de naoorlogse periode en veteranen. Daar is volgens de oud-penningmeester veel geld voor nodig. “Ik moest een aanhangwagen kopen. En voor het museum heb ik vitrines en spullen gekocht de afgelopen jaren. Maar ook de gratis koffie en thee voor de veteranen kost op jaarbasis flink wat geld”, zegt Planje.

Eerherstel

De oud-penningmeester is door de zaak niet alleen zijn werk bij de stichting kwijtgeraakt, maar ook veel kennissen en zakelijke contacten. “De zaak is nu wel geseponeerd, maar veel mensen weten dat niet. Het is niet voor iedereen duidelijk dat ik onschuldig ben.”

Planje is van plan een civiele procedure van smaad en laster te starten tegen de huidige voorzitter van Stichting Ouwestomp. “Ik wil mijn goede naam weer terug.”