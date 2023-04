De enige basisschool in het dorp gaat dicht: 'Slecht voor de leefbaarheid'

De enige basisschool in Vianen verdwijnt. Het dorp onder de rook van Cuijk heeft zo'n 1200 inwoners en dat levert simpelweg te weinig aanwas op voor een eigen basisschool. Daarom gaat basisschool De Akkerwinde fuseren, met de Dr. De Quayschool in Beers. Die nieuwe school die komt in Beers te staan. En daar zijn ze in Vianen niet blij mee.

Al twee jaar wordt er gesproken om de basisscholen van Beers en Vianen samen te voegen. Twee kleine dorpen bij Cuijk, die eigenlijk allebei te klein zijn voor een eigen basisschool. Maar als de school in Vianen dicht gaat, brengen veel ouders hun kinderen liever naar een school in Cuijk, dan in Beers. “Het hele leven is al gericht op Cuijk”, zegt Ton Hofmans van de dorpsraad in Vianen. “Mensen werken in Cuijk en doen er boodschappen.”

"Mijn kinderen gaan straks in Cuijk naar school."

Bij de school in Vianen haalt Lisa Jans haar dochtertje op. “Ze is hier nu net aan het wennen op school.” Ze maakt zich zorgen om de leefbaarheid in het dorp, als de school dicht gaat. “Ik denk dat onze dochter straks in Cuijk naar school gaat. Dat is dichterbij.” De school in Beers is 2,5 kilometer ver. Die in Cuijk 1,5 kilometer. Eelke Peeters is zwanger en heeft een kind van anderhalf. Ook zij baalt dat de school dicht gaat. “Ik werk in Cuijk. Dus is het voor mij helemaal niet handig om de kinderen straks eerst in Beers naar school te brengen. Waarschijnlijk gaan mijn kinderen straks in Cuijk naar school.”

"Dit is ook slecht voor onze verenigingen."