112-nieuws: schietpartij in Roosendaal • dode bij ggz-instelling

12.19

Op het terrein van ggz-instelling De Grote Beek in Eindhoven is vanochtend een dode gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit. Er is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man die cliënt is in de instelling. Rond tien uur kreeg de politie de melding dat een medewerker van de ggz-instelling de dode had gevonden. Ook de verdachte is een cliënt van De Grote Beek.

