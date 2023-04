Nabestaanden van militairen willen dat omgekeerde vlaggen weer recht hangen

Het is pijnlijk om de Nederlandse vlag nog steeds ondersteboven te zien hangen. Dat zeggen de ouders van drie omgekomen Brabantse militairen. Samen met nabestaanden van andere gesneuvelde soldaten roepen ze ontevreden landgenoten op om op 4 en 5 mei de driekleur weer recht te hangen. "Uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers."

Mensen laten hun ongenoegen over het kabinetsbeleid rond de stikstofaanpak al lange tijd zien door de Nederlandse vlag omgekeerd te laten wapperen. Sinds vorig jaar zijn ze bijna overal te vinden: langs snelwegen, weilanden en aan veel huizen. Na de flinke winst voor de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen hangen veel van die rood-wit-blauwe vlaggen weer recht. Maar niet overal. Nabestaanden van Nederlandse militairen vinden dat pijnlijk om te zien. Dat schrijven ze in een open brief, die is ondertekend door familieleden van omgekomen soldaten. Ook de ouders van de overleden Michael Donkervoort uit Veghel, Tom Krist uit Berkel-Enschot en Luc Janzen uit Tilburg staan achter dat schrijven. Deze militairen kwamen om tijdens een missie in Afghanistan.

"Hang de vlaggen goed en laat je respect zien."

Voor Marianne Krist, de moeder van Tom, is het goed ophangen van de vlag een teken van respect. "We hebben volgens mij nog nooit zoveel vlaggen in Nederland hangen als nu, laten we er dan iets positiefs van maken", zegt ze. "Hang de vlaggen goed en laat je respect zien." In de brief staat een nadrukkelijke oproep: hang op 4 en 5 mei de rood-wit-blauwe vlag recht. "Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. Vergeet niet dat de oorlog dichtbij is en dat onze militairen bereid zijn hun leven te riskeren voor ons als het nodig is. Ter bescherming van al wat ons en u lief is."

"Ons kind, onze ouder, partner, broer of zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag."