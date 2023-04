Moord op Mo (23) uit Oss: weer een verdachte opgepakt

De politie heeft weer iemand aangehouden die een rol zou hebben gespeeld bij de schietpartij die vorig jaar in Oss het leven kostte van de 23-jarige Mo. Het gaat om een 27-jarige man uit Oss. De man is in alle vroegte in zijn huis aangehouden. Ruim een week geleden riep de politie de hulp van het publiek in en publiceerde ze het signalement en een foto van de verdachte.

