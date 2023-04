Inez Weski blijft langer vastzitten, 'stopt met verdediging Taghi'

Advocaat Inez Weski blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag besloten. De 68-jarige Weski staat hoofdverdachte Ridouan Taghi bij in het liquidatieproces Marengo. Ze werd vrijdag aangehouden. Volgens het AD legt ze de verdediging van Taghi neer.

Weski wordt verdacht van deelname aan een internationale bende die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ook zou ze geheimen hebben geschonden. Weski werd aangehouden na een onderzoek naar haar rol bij het doorspelen van informatie door Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Weski zou daarbij als doorgeefluik zijn gebruikt. Weski stopt ook met de verdediging van Ridouan Taghi, zo melden haar advocaten op hun site. Wie haar opvolgt, is nog niet bekend. Vwerder commentaar willen haar advocaten niet geven. Youssef Taghi

Eerder werd de voormalige advocaat Youssef Taghi opgepakt en veroordeeld voor hulp bij een ontsnappingsplan van zijn neef Ridouan Taghi uit de EBI in Vught. De rechtbank in Amsterdam legde hem een celstraf van 5,5 jaar op. Youssefs raadsman mr. Andre Seebregts suggereerde tijdens de rechtszaak dat zijn cliënt niet de enige was die als doorgeefluik fungeerde. Hij doelde daarmee op Taghi's advocaat Weski. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat de communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught verder aan banden moet worden gelegd.