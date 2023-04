Bewoners na schietpartij: 'Ik dacht dat dit een nette buurt was'

Een kogelinslag in een witte bestelauto is de stille getuige van een schietpartij zondagavond op een hofje aan de Diamantdijk in Roosendaal. Volgens bewoners van de Diamantwijk is er zeven keer geschoten. Een hoekhuis werd per ongeluk geraakt en een 27-jarige man raakte zwaargewond. "Je kijkt tegenwoordig nergens meer van op."

De schrik zit er nog flink in bij de bewoners van een hoekhuis. Terwijl het echtpaar zondagavond op de bank naar de tv keek, knalde een kogel dwars door de ruit. Ze schrokken daar zo van, dat ze even niet durfden te bewegen. "Wij bleven zo laag mogelijk op de bank liggen", vertelt de vrouw. Ze wil het liefst zo snel mogelijk vergeten. 'Rustige wijk'

Joop van der Velden en zijn vrouw Marianne vingen het echtpaar op na de kogelinslag. "Hun huis werd gecontroleerd door de politie, dus zijn ze bij ons gekomen. Er is heel wat koffie gezet." Volgens Joop hebben ze niets met de schietpartij te maken. Hij zegt dat het een rustige wijk is waar je zoiets niet verwacht. Toen Joop zondagavond knallen hoorde, dacht hij eerst nog dat het vuurwerk was. Toen hij op zolder uit het dakraam keek, zag hij twee mensen wegrennen: "Ze vluchtten naar een auto die klaarstond." Volgens Joop waren in een gangetje achter het huis bloedsporen te zien van de gewonde man. 'Iets met drugs'

De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding van de schietpartij was. De 27-jarige man die zwaargewond in het ziekenhuis ligt, heeft ze nog niet kunnen spreken. Politiewoordvoerder Willem Jan Uytdehage vindt het opvallend dat criminelen op klaarlichte dag de confrontatie met elkaar aangaan en schieten in een woonwijk. Vroeger gebeurde dat volgens hem meestal ergens achteraf op een bedrijventerrein of in een loods. In de buurt zeggen de meeste mensen dat de schietpartij wel iets met drugs te maken zal hebben. Maar dat kan de politie niet bevestigen. Nog niet iedereen is gewend aan het recente geweld. "Ik dacht altijd dat wij in een nette buurt wonen, maar dat blijkt toch tegen te vallen", zegt een bewoonster.