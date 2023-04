Bezoek van de koning als een goede smoes om te laat op school te komen

De koning was op bezoek en daarom kon ik niet eerder naar school. Met dit excuus weet de toen 15-jarige Dirk Branderhorst uit Eethen te verklaren dat hij op 19 mei 2016 pas 's middags naar school kan komen. Koning Willem-Alexander heeft namelijk die ochtend écht een bezoek gebracht aan het bedrijf van zijn ouders. “Dat vond ik wel een leuk verhaal.”

Zijn vader Jacob Branderhorst (50) kijkt er zeven jaar later met plezier op terug: “De teamleider van de school zou het afwezigheidsbriefje nog steeds bewaard hebben. Hij vond het een van de beste redenen die hij ooit had gehoord voor verzuim. Daar hebben we achteraf toch om moeten lachen."

Dirk zat overigens op het Willem van Oranje College in Waalwijk, en zijn twee jaar jongere broer Thijs zou hem het schooljaar daarop volgen. Maar dit was geen voorwaarde voor de koninklijke visite.