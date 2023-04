Cocaïnewasserij ontdekt in Chaam, bekende van de politie opgepakt

In het buitengebied Chaam is maandagmiddag een cocaïnewasserij ontdekt. Dat is een plek waar cocaïne uit bijvoorbeeld kleding of karton wordt gehaald en wordt verwerkt tot poedervorm. Een 58-jarige man en 37-jarige vrouw zijn opgepakt. Een van de verdachten is een bekende crimineel.

Het gaat om Alex B. (58), bevestigen betrouwbare bronnen rond het onderzoek. B. is in december samen met twee andere mannen, veroordeeld voor de geruchtmakende ontvoering van Gino en Rien eind 2015. De slachtoffers werden toen ook in het buitengebied van Chaam onder slechte omstandigheden vastgehouden in een aanhangwagen.

Drugslab

De politie kreeg maandagmiddag een anonieme tip dat er mogelijk een drugslab zou zitten op een perceel met een bungalow en schuur aan de Leerdreef.

Na onderzoek bleek dat het om een cocaïnewasserij ging. Daar komen bijvoorbeeld kleding, karton of shampoo uit Zuid-Amerika binnen waarin stiekem cocaïne is verwerkt. Daardoor kan het makkelijker en ongezien het land in worden gesmokkeld. In de wasserij wordt de cocaïne uit de spullen gehaald en met chemicaliën bewerkt tot een poedervorm. Daarna gaat het vaak in de vorm van blokken van een kilo de markt op en mogelijk Europa weer uit.

Het lab is ontmanteld. Oplosmiddelen en materialen zoals persen, mallen en magnetrons zijn in beslag genomen.

Cokelabs duiken vaker op de afgelopen jaren, vooral in West-Brabant. In Zuid-Holland doken vorig jaar de meeste van dit soort labs op.

Een jaar geleden vonden politie en douane een lab in de polder bij Steenbergen. Tien Colombianen werkten en woonden daar in een loods vol chemische stoffen.

In deze video leggen we je uit waarom de ontvoerders van Gino pas jaren later voor de rechter verschenen.