Cocaïnewasserij ontdekt in Chaam, twee verdachten opgepakt

In het buitengebied Chaam is maandagmiddag een cocaïnewasserij ontdekt. Dat is een plek waar cocaïne uit bijvoorbeeld kleding of karton wordt gehaald en wordt verwerkt tot poedervorm. Een 58-jarige man en 37-jarige vrouw zijn opgepakt.

De politie kreeg maandagmiddag een anonieme tip dat er mogelijk een drugslab zou zitten op een perceel met een bungalow en schuur aan de Leerdreef. Na onderzoek bleek dat het om een cocaïnewasserij ging. Daar komen bijvoorbeeld kleding, karton of shampoo binnen waarin stiekem cocaïne is verwerkt. Daardoor kan het makkelijker het land in worden gesmokkeld. In de wasserij wordt de cocaïne uit de spullen gehaald en met chemicaliën bewerkt tot een poedervorm. Het lab is ontmanteld. Oplosmiddelen en materialen zoals persen, mallen en magnetrons zijn in beslag genomen. LEES OOK: Weer minder wietkwekerijen ontdekt, maar niemand weet hoe dat komt