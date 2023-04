Koningsdag 2023: te druk in binnenstad Breda • spetterend optreden Cardo

15.40

De gemeente Breda roept op niet meer naar de binnenstad te komen, omdat het te druk is. "Geniet dus op een rustigere plek van je oranjebittertje of oranje tompouce", twittert de gemeente.

"De sfeer is waanzinnig goed", zegt een woordvoerster van Radio 538. "De zon schijnt en alle bezoekers zijn binnen. Met 40.000 feestvierders, een line-up van meer dan 45 artiesten en dit prachtige weer kunnen we al spreken van een zeer geslaagde 29e editie van 538 Koningsdag. We gaan nog even een paar uur genieten van deze prachtige dag met optredens van onder anderen Snollebollekes en Armin van Buuren in het vooruitzicht."