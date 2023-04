112-nieuws: gewonde bij schietpartij • Kruidvat en PLUS in Best overvallen

16.35

Tot zes uur vanavond rijden er geen treinen tussen Eindhoven-Centraal en Venlo, dit melden de Nederlandse Spoorwegen. Oorzaak is een 'voorwerp in de bovenleiding'. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail laat weten dat er bij het Noord-Limburgse America bouwplastic aan beide kanten van het spoor in de bovenleiding terecht is gekomen. Een machinist van een passerende trein had dit opgemerkt.

Monteurs zijn rond half vijf begonnen met het klaren van de klus. 1Limburg weet te melden dat het plastic met een speciale geïsoleerde stok moet worden verwijderd. Volgens de ProRail-woordvoerder ziet het er niet naar uit dat de bovenleiding beschadigd is. Voor zover bekend zijn er geen treinen onderweg gestrand. Aanvankelijk dacht de NS dat de verstoring tot half negen zou duren.

Eerder vandaag reden er tussen Eindhoven Centraal en Weert geen treinen. Dit was het gevolg van een aanrijding bij Geldrop. De verstoring duurde van kwart over elf vanmorgen tot een uur of drie vanmiddag.