112-nieuws: motorrijder gewond in Haps • automobilist gewond bij botsing

11.34

Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt op een pad aan de Mondsestraat in Haps. Daar was hij met nog twee andere motorrijders aan het crossen. Het slachtoffer reed over een paal die in de modder op het pad lag. Hij verloor de controle over zijn motor en viel hard. De andere twee motorrijders verleenden eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. De motorrijder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.