Helmond Sport laat winst liggen in Den Haag, belangrijke zege FC Eindhoven

FC Eindhoven heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een plaats bij de eerste acht van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg klopte vrijdagavond het bezoekende Jong FC Utrecht met 2-0.

Helmond Sport leek voor de tweede maal deze competitie van ADO Den Haag te gaan winnen, maar gaf tot twee keer toe een voorsprong prijs. In de Residentie werd het 2-2. FC Den Bosch en TOP Oss, beide in eigen stadion, en Jong PSV, uitspelend, hielden niets over aan de 35e speelronde.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 2-0

In de laatste zes wedstrijden had FC Eindhoven slechts eenmaal gewonnen. Van Jong FC Utrecht had de ploeg van trainer Rob Penders weinig te vrezen. Naoufal Bannis opende al in de 6e minuut de score, Charles-Andreas Brym maakte er in de 24e minuut 2-0 van.

ADO Den Haag – Helmond Sport 2-2

Martijn Kaars is weer eens belangrijk geweest voor Helmond Sport. De spits maakte in de 62e minuut zijn twaalfde competitietreffer. Die leek beslissend te zijn, want daarmee werd het 1-2. Arno Van Keilegom had na een wervelende aanval de formatie van trainer Bob Peeters aan de leiding geholpen. Direct na de rust maakte invaller Sacha Komljenovic gelijk. Het laatste woord was echter voor Thomas Verheydt, die in de 79e minuut de eindstand op 2-2 bepaalde.

TOP Oss - Almere City FC 0-5

TOP Oss was totaal niet opgewassen tegen subtopper Almere City FC. Het werd 0-5 door Almeerse doelpunten van Anthony Limbombe (32. en 43.), Álvaro Pena Herrero (61.), Rajiv van La Parra (80.) en Jeredy Hilterman (89., strafschop). In de rust werden vier spelers van de thuisclub gewisseld, maar ook dat zette geen zoden aan de dijk.

FC Den Bosch - Telstar 0-1

FC Den Bosch had evenmin veel in te brengen in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Het enige doelpunt kwam op naam van Anwar Bensabouh (14.). De Bosschenaren hielden de schade met veel geluk en wijsheid beperkt.

Heracles Almelo - Jong PSV 3-0

Bij rust keek Jong PSV al tegen een 2-0 achterstand aan. Dat was niet nodig, omdat de Eindhovense beloften diverse kansen kregen. Ze bleven echter onbenut, zelfs de uit Almelo afkomstige spits Jason van Duiven wist niet tot scoren te komen. Door de 3-0 zege kan Heracles de promotie naar de Eredivisie gaan vieren. De Almelose productie werd verzorgd door Ismail Azzaoui (19.en 34.) en Marco Rente ((89.)

NAC en Willem II komen zaterdag in actie. Beide ploegen spelen thuis, tegen respectievelijk Roda JC en De Graafschap. In Breda gelden extra veiligheidsmaatregelen

