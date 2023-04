Gigantische Gerard Philips per boot op weg naar Eindhoven

Gerard Philps is onderweg naar zijn broer Anton en neef Frits. Die twee bekende telgen van de Philipsfamilie hebben al een beeld in de stad Eindhoven en binnenkort komt daar een zeven meter hoge buste van Gerard Philips bij. Zaterdag ging het beeld per boot op weg naar Zaltbommel, de geboorteplaats van Gerard.

De buste van Gerard Philips, oprichter van het beroemde electronicabedrijf, moet uiteindelijk aankomen in Eindhoven. Kunstenaar Andreas Hetfeld werkte, met een team van 8 experts in een scheepswerf in Millingen aan de Rijn aan het technisch hoogstandje. Het duurde negen maanden tot het klaar was. Het kunstwerk heeft een opening in de vorm van een levensgrote gloeilamp. Daar kunnen de bezoekers straks doorheen lopen. Die opening is zeven meter hoog en acht meter breed. Het is opgebouwd uit 500 lagen staal en telt 4659 losse onderdelen. Het beeld is een cadeau van Philips aan de gemeente Eindhoven naar aanleiding van het 130-jarig bestaan van de stad.

In alle vroegte vertrok ‘Gerard’ per boot naar Zaltbommel, de stad waar hij is geboren. Het bijzondere transport trok veel bekijks. In Nijmegen stonden heel veel mensen op de kade toen het beeld voorbij kwam en ook in Zaltbommel was het druk met inwoners die reikhalzend uitkeken naar het beeld van Gerard dat onder de Waalbrug door kwam varen. "Hier heeft ie bij zijn moeder in het washok de eerste gloeilamp gemaakt" weet een trotse Bommelse Adri van Veen te vertellen. "Eindhoven en Zaltbommel horen wat betreft de Philips-historie bij elkaar", zegt Jan Menken Hopma.

"De reis over de Waal verliep heel voorspoedig, Gerard gleed heel rustig over het water", vertelt Andreas Hetfeld. "Het was genieten en het mooiste is om te zien hoe het beeld in de buitenlucht werkt, wat de zon doet en wat de glinstering van het water doet. Het is ook mooi dat hij hier in Zaltbommel een tussenstop maakt opweg naar Eindhoven. De urn van Gerard is hier begraven en ook die van zijn vrouw, dat is een mooie symboliek", aldus de stralende kunstenaar. “Dit kunstwerk is een eerbetoon aan Gerard als ingenieur, fabrikant én als mens. Hij is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de regio Eindhoven."

Tot maandag 1 mei blijft het beeld in de haven van Zaltbommel liggen waar het in de avond mooi wordt uitgelicht. Maandag wordt het dan over de weg in delen naar Eindhoven vervoerd. "Het beeld is te groot om zoals het hier nu staat over de weg te gaan", zegt Andreas.

Op maandag 15 mei, de oprichtingsdatum van Philips, wordt het kunstwerk door Philips topman Roy Jakobs officieel overhandigd aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven. Het kunstwerk wordt tijdelijk geplaatst in het Gloeilampplantsoen op Strijp-T in Eindhoven. Als het Victoriapark in de binnenstad klaar is zal het beeld daar naartoe worden verplaatst. Het nieuwe parkje is op steenworp afstand van zijn eerste fabriek aan de Emmasingel.