112-nieuws: frontale botsing op N69 • ongeluk in beruchte bocht

15.40

Op de Rondweg in Overloon is vanmiddag een explosief in de grond aangetroffen. Het explosief is gevonden in een tuin van een huis in het buitengebied. De bewoners waren in de tuin aan het werk. De omgeving was enige tijd afgezet.

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) heeft het explosief onderzocht en meegenomen om het op een veilige plek in de omgeving tot ontploffing te brengen. Volgens een politiewoordvoerder is dat inmiddels gebeurd. Het zou gaan om een fosforgranaat uit de Tweede Wereldoorlog.

14.12 – Motorrijder gewond na val

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt na een val op de Vlashoflaan in Tilburg. Hij raakte de macht over zijn motor kwijt in een flauwe bocht en belandde met zijn motor in de berm. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.