Weer vliegt auto uit beruchte 'Sanne en Hebe'-bocht zonder vangrail op A59

Op de A59 bij Den Bosch is zondagavond een auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. Een man, vrouw en een hond die in de auto zaten zijn door brandweerlieden uit de auto gehaald.

De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De auto wordt door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Sanne en Hebe

De auto raakte van de weg in een bocht op de A59 bij knooppunt Empel. Dat is op dezelfde plek waar vorig jaar oktober de auto van Sanne en Hebe uit de bocht vloog. In die bocht is geen vangrail aanwezig. Na enkele recente voorvallen in dezelfde bocht wordt de roep om een vangrail in deze bocht steeds luider. De ouders van Sanne Bos zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk waarbij Sanne en Hebe om het leven kwamen. Ook burgemeester en wethouders van Den Bosch willen dat er op die plek een vangrail komt. LEES OOK:

Fataal ongeluk Sanne en Hebe: laatste poging in zoektocht naar antwoorden Sanne en Hebe kwamen om het leven door ongeluk, bevestigt onderzoek van OM Ouders Sanne en Hebe: 'We moeten door zonder onze dochters'