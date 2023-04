Fataal ongeluk Sanne en Hebe: laatste poging in zoektocht naar antwoorden

De ouders van Sanne Bos willen dolgraag antwoord op een belangrijke vraag: hoe kwamen hun dochter en de 10-jarige Hebe om het leven bij het ongeluk bij knooppunt Empel? Met de hulp van advocaat Annemiek van Spanje hopen ze via een laatste oproep toch duidelijkheid te kunnen krijgen. "Voor de familie is dit het laatste wat ze kan doen om een antwoord te krijgen", vertelt Van Spanje aan Omroep Brabant.

Maar daarmee was het leed voor de ouders van Sanne niet voorbij. De vragen die zij nog hebben over de toedracht van het ongeval blijven opspelen, zo laten ze dinsdag weten aan De Telegraaf . "Het is zo frustrerend om niet te weten hoe mijn dochter, die zich zo verantwoordelijk voelde voor Hebe, van de weg is geraakt”, vertelt moeder Fiona Sorg.

Verkeersspecialisten van de politie deden uitgebreid onderzoek naar hoe de twee precies om het leven zijn gekomen. Op basis van eerste bevindingen werd er al sterk rekening gehouden met een noodlottig ongeluk. "Dat is nu ook de eindconclusie van het onderzoek", meldde het OM eind december. Het onderzoek was daarmee voor justitie afgerond.

Ooggetuige

Het was voor de ouders van Sanne reden om contact te zoeken met advocaat Annemiek van Spanje. Dat contact werd in december gelegd. "We zijn gestart om na te vragen wat het politieonderzoek heeft uitgewezen. We hebben overal nagegaan of er beelden zijn, we mochten het politiedossier inzien. Alles wat de politie heeft onderzocht, mochten we inzien. Maar dat gaf geen antwoord op die hele belangrijke vraag", legt de advocaat uit.

En daarom komen de ouders nu, ondersteund door de advocaat, met een oproep in de (landelijke) media. "Heb je iets gezien, meld het dan. Misschien zijn er mensen die denken dat ze toen wat gezien hebben, maar dat die informatie niet meer relevant is omdat het politieonderzoek gesloten is. De ouders zien dit als een laatste poging om antwoord te krijgen op die ene vraag. Als dit niks oplevert, beseffen ze ook dat het antwoord altijd zal uitblijven."

De ouders van Sanne snakken naar duidelijkheid om zo een begin te maken de verwerking van het verlies van hun dochter. Vooral op de vraag hoe de auto van Sanne die dag in het water is terechtgekomen, willen beide ouders graag een antwoord. Ook het feit dat er op de bewuste plek bij knooppunt Empel geen vangrails staan, ondanks eerdere ongevallen, is voor de vader en moeder van Sanne onverteerbaar. "We leven met een gat in ons hart, waar elke keer zout in wordt gestrooid”, zegt Fiona.

