112-nieuws: gewonden bij botsing Helmond • bestelbus Geldrop in vlammen op

Twee mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt op de Deurneseweg in Helmond, vlakbij de brandweerkazerne. Een scooterrijder kwam daar in botsing met iemand die daar wandelde. De bestuurder van de scooter raakte zwaargewond en is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Dit gebeurde onder begeleiding van zowel de arts als de verpleegkundige van het Mobiel Medisch Team. Ook de vrouw die werd aangereden is naar een ziekenhuis gebracht.