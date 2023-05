Vangrail in beruchte bocht A59 is kwestie van tijd, zegt verkeersdeskundige

Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een vangrail langs de A59 bij Den Bosch komt. Dat zegt verkeersdeskundige Paul van de Coevering. Nu er nog twee ongelukken zijn gebeurd in de beruchte bocht waar Sanne en Hebe om het leven kwamen, kan je daar volgens hem moeilijk omheen. “Die bocht zou volgens de richtlijnen veilig zijn, maar in de praktijk blijkt van niet. Dus dan zal je wel moeten.”

Dat zei de verkeersdeskundige maandagochtend in het radioprogramma WAKKER!. Zondagavond vloog er opnieuw een auto uit de beruchte bocht langs de A59. Een man, vrouw en een hond konden worden gered. Eind maart ging het zo ook al mis. En op die plek gebeurde eind vorig jaar ook het dodelijke ongeluk met Sanne en Hebe. De gemeenteraad van Den Bosch drong al aan op maatregelen. Maar de Tweede Kamer stemde tegen op advies van de minister. De verbindingsboog zou volgens een analyse namelijk veilig genoeg zijn. Van de Coevering legt uit: “Je kunt heel Nederland natuurlijk voorzien van een vangrail. Maar dat kost geld en is niet effectief”, zegt hij. Toch denkt hij dat er hier uiteindelijk wel maatregelen genomen gaan worden. "Het is geen heel gekke verkeerssituatie. Dus het is vreemd dat mensen daar uit de bocht blijven vliegen.” En dan zal er toch wat moeten gebeuren, denkt hij. Al zal zo'n vangrail er niet meteen morgen staan. “Het duurt wel even voordat zoiets gerealiseerd is." Maar de noodzaak is er volgens hem inmiddels wel. "Bij Sanne en Hebe was onduidelijk wat daar precies gebeurd was. Maar nu er meer ongelukken op die plek zijn gebeurd, ligt het waarschijnlijk niet alleen aan de bestuurders. En dan zal je toch iets moeten", aldus de verkeersdeskundige. LEES OOK:

