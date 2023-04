Opnieuw roep om vangrail op plek waar Sanne en Hebe verongelukten

Als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch ligt, komt er toch een vangrail op de plek waar afgelopen oktober de vermiste Sanne en Hebe om het leven kwamen. Dat laat het college weten na vragen vanuit de gemeenteraad.

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer al over de komst van een vangrail in de bocht bij knooppunt Empel. Het voorstel haalde toen geen meerderheid. Later bleek dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Kamerleden had afgeraden om voor de aanpassing te stemmen.

Volgens Harbers komt de verbindingsboog van de A59 met de A2 in de jaarlijkse analyse niet naar voren als een heel gevaarlijke plek. "En er is niet genoeg geld om álle probleemplekken aan te pakken."

Nóg een ongeluk

Eind maart laaide de discussie weer op, toen in diezelfde bocht opnieuw een auto in het water belandde. Dit keer niet met fatale afloop, de bestuurder klom zelf uit de auto. Toch was het voor partij BVNL reden genoeg om wederom Kamervragen te stellen.

Datzelfde gebeurde lokaal door fractievoorzitter Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. Zij vroeg kort na het tweede ongeluk of het college bereid is om bij minister Harbers aan te dringen op het plaatsen van een vangrail.

Het college reageert nu via een brief op die vraag. "We zien dat de media-aandacht na het eerste ongeluk heeft geleid tot heftige reacties. Begrijpelijk na zo'n groot verlies. En ook het tweede ongeluk, gelukkig met minder ernstige gevolgen, heeft grote impact op betrokkenen en hun naasten."

Dringend verzoek

Dus gaat het college graag mee in het verzoek. "Uiteraard zijn we bereid om ook bij de minister aan te dringen op een aanpassing. Wij hopen dat ons signaal nog zwaarder aankomt dan de twee signalen vanuit de Tweede Kamer."

Daarbij worden eerdere voorbeelden uit de regio aangehaald. "Een verkeerssituatie moet veilig zijn. Daarom hebben wij al meerdere verkeerssituaties aangepast na een ongeluk, ook al werd er voldaan aan de richtlijnen." Daarmee doelt het college op de conclusie van Rijkswaterstaat, dat een vangrail volgens de regels niet nodig is in de bewuste bocht.

