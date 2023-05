Zeker 10 jaar opvang van 200 asielzoekers op voormalig fabrieksterrein

Er komt een nieuwe opvangplek voor tweehonderd asielzoekers in Zevenbergen. Die komt op het terrein van de voormalige Caldic-fabriek aan de Schansdijk. Dat heeft de gemeente Moerdijk afgesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA. Op 11 mei wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd. De asielzoekers kunnen er tien jaar blijven, is de afspraak. Met een mogelijkheid om de opvang er daarna nog vijf jaar te laten zijn. De gemeente wil zo voorkomen tot opvang te worden gedwongen.

Er wordt geschat dat er dit jaar een recordaantal meer dan 70.000 asielzoekers naar Nederland komen. Het kabinet komt daarom met een 'spreidingswet', waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen op opvang te bieden.

Eigen voorwaarden

Wethouder Bennie Blom wil dat voor Moerdijk voorkomen, legt hij uit: "We willen er graag aan opvang meewerken, maar wel op onze eigen voorwaarden. We vinden het belangrijk om zelf te bepalen wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van asielopvang. Daarom bieden we deze plek nu aan bij het COA. In plaats van te wachten tot de rijksoverheid een locatie aanwijst."

Op het terrein van de voormalige chemische fabriek worden nu ook drie woontorens voor vluchtelingen uit Oekraïne gebouwd. De nieuwe asielopvang van het COA moet ten noorden van deze torens komen en gaat waarschijnlijk uit twee verdiepingen bestaan. Het COA regelt en betaalt de bouw van het nieuwe centrum. Er worden 'kansrijke asielzoekers' opgevangen en statushouders die nog moeten wachten totdat er een woning beschikbaar is.

17 omwonenden

Volgens de gemeente zijn er rond de Schansdijk 17 omwonenden. Zij zijn dinsdagmiddag per brief geïnformeerd over de plannen.

Op 11 mei wordt het voorstel van het college dus besproken in de gemeenteraad van Moerdijk. Als de raad akkoord gaat dan zal het volgens burgemeester Aart-Jan Moerkerke nog ongeveer een jaar duren voordat het opvangcentrum opengaat. Het COA moet ook met omwonenden in gesprek en ook zijn de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures van kracht.

Op 15 mei houdt de gemeente een inloopavond voor inwoners en bedrijven die vragen of bedenkingen hebben. Dit is op het gemeentehuis in Zevenbergen tussen zeven en negen uur 's avonds.