Tijdelijke opvang voor 190 asielzoekers in oud-internaat De Krabbebossen

In het voormalige jeugdinternaat De Krabbebossen in Rijsbergen worden tijdelijk 190 asielzoekers opgevangen. Buurtbewoners hebben daarover dinsdag een brief ontvangen. De gemeente Zundert gaat binnenkort met hen in gesprek. Pas daarna neemt de gemeenteraad definitief een besluit.

Het gaat om een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers en 140 volwassen asielzoekers. Zij hebben al een asielprocedure doorlopen en hebben volgens de gemeente 70 procent kans op een verblijfsvergunning. Als die inderdaad wordt toegekend, mogen ze in de regio blijven wonen. De gemeente bekijkt ook of er in een deel van het gebouw tijdelijk Oekraïners kunnen worden opgevangen.



Grotere toestroom

Het Rijk heeft een enorme opgave als het gaat om asielopvang. Er komen dit jaar 70.000 asielzoekers naar Nederland. Een kwart meer dan verwacht, terwijl de asielzoekerscentra overvol zijn. De Krabbebossen staat sinds 2020 leeg. Door in het oud-internaat mensen onder te brengen, kan worden voorkomen dat nog meer asielzoekers buiten moeten slapen, zo stelt de gemeente Zundert. De jonge asielzoekers zullen naar school gaan in Breda. Zo komt het onderwijs in Rijsbergen niet onder druk te staan. Deze maand gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en de gemeenteraad. De raad geeft vervolgens op 16 mei haar mening, waarna het college een definitief besluit neemt. Zevenbergen

Eerder op dinsdag werd bekend dat Zevenbergen 200 asielzoekers gaat opvangen. Dat gebeurt op het terrein van de voormalige Caldic-fabriek aan de Schansdijk. De locatie is vastgelegd voor een periode van tien jaar, met de optie om nog vijf jaar te verlengen.